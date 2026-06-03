المحمودي يكشف طوق نجاة الزمالك في أزمة إيقاف القيد التأديبي

كشف الإعلامي محمد المحمودي بارقة أمل في أزمة العقوبة التأديبية الموقعة على الزمالك بإيقاف قيد الفريق لفترتين متتاليتين.



وصدر قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف قيد الزمالك لفترتي تسجيل، غير مرتبطتين بسداد المستحقات المتأخرة، وذلك في قضية صلاح مصدق، لاعب الفريق السابق.

المحمودي يكشف بارقة أمل للزمالك

قال المحمودي في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "بداية الأمر أن محمود بنتايك وصلاح مصدق لم يحصلا على مستحقاتهما، والزمالك قرر الدفع لبنتايك لأنه يحتاج إليه، لكنه رأى أن صلاح يمكن تأجيله قليلًا، وصلاح قدم شكوى وطالب بمستحقاته كاملة".

وأضاف: "في أبريل الماضي، صدر الحكم بأحقية مصدق في المستحقات التي تبلغ 800 ألف دولار، إضافة إلى عقوبة تأديبية بإيقاف القيد لفترتين. لو الزمالك كان يعلم بالأمر وأصدر بيانًا عبر "تطبيق النادي" ينفي الأمر، فهذا معناه أنه يخدع الرأي العام، ولو لم يعلم فتبقى كارثة".

وأوضح: "الزمالك قال إنه طعن على الحكم، وحظ الزمالك الوحيد في هذا الطعن، فإذا كان الطعن على قرار فيفا فهذا طوق النجاة الوحيد الذي يخلق احتمالية ضئيلة بإلغاء القرار، لكن لو كان الطعن على المبلغ المستحق لصلاح مصدق، فهذا يعني أنه لا يوجد حل".

واختتم المحمودي مستنكرًا: "جون إدوارد، المدير الرياضي، بعد أزمة صلاح مصدق، طلب من النادي أموالًا لحل القضية، لكن الزمالك لم يدفع. الأمر منذ يوم 10 أبريل، فأين كانت كل هذه الناس؟".

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