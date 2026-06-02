إعلان

تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال

كتب : سهيلة أسامة

08:53 م 02/06/2026 تعديل في 10:45 م
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    سهام جلال في احد اعمالها
  • عرض 8 صورة
    سهام جلال
  • عرض 8 صورة
    سهام جلال
  • عرض 8 صورة
    سهام جلال
  • عرض 8 صورة
    سهام جلال
  • عرض 8 صورة
    سهام جلال
  • عرض 8 صورة
    سهام جلال (سوشيال ميديا)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أسرة الفنانة سهام جلال عن موعد ومكان العزاء بعد أن رحلت عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، عقب تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية، عن عمر ناهز 54 عامًا.

موعد ومكان عزاء الفنانة سهام جلال

يقام عزاء الفنانة سهام جلال غدًا الأربعاء بمسجد حسين صدقي بالمعادي".

جنازة الفنانة سهام جلال

وكانت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة أُقيمت عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور عدد من أفراد أسرتها وأصدقائها والمقربين منها، فيما حضر من الوسط الفني الفنان أحمد منير لتوديعها إلى مثواها الأخير.

موعد ومكان عزاء سهام جلال

اقرأ أيضا:
"عروسة البحر".. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من المالديف

"مين دي؟"..إنجي وجدان تنشر صورة مع زوجها والجمهور يعلق

سهام جلال جنازة سهام جلال عزاء سهام جلال

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بمبادرة الإمام الأكبر.. الأزهر يكشف تفاصيل إنهاء "ثأر جريمة أبنوب": عفو
أخبار مصر

بمبادرة الإمام الأكبر.. الأزهر يكشف تفاصيل إنهاء "ثأر جريمة أبنوب": عفو
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء
أخبار مصر

بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء
بعد تعيينه قائما بأعمال مدير الاستخبارات الأمريكية.. من هو بيل بولتي؟
شئون عربية و دولية

بعد تعيينه قائما بأعمال مدير الاستخبارات الأمريكية.. من هو بيل بولتي؟
"بسبب بيع فيلا".. 4 اتهامات تواجه صبري نخنوخ بواقعة القاهرة الجديدة | فيديو
حوادث وقضايا

"بسبب بيع فيلا".. 4 اتهامات تواجه صبري نخنوخ بواقعة القاهرة الجديدة | فيديو
محامي صلاح الدين مصدق يصدم الزمالك: "الاستئناف لا يوقف عقوبة القيد تلقائيًا"
رياضة عربية وعالمية

محامي صلاح الدين مصدق يصدم الزمالك: "الاستئناف لا يوقف عقوبة القيد تلقائيًا"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل