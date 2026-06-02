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اقتربت مسيرة اللاعب حسين الشحات من الانتهاء داخل النادي الأهلي بعد التطورات الحاسمة التي شهدتها الساعات الماضية، بجمع اللاعب لمتعلقاته من ملعب التتش.

وانتهى عقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث عقد اللاعب أكثر من جلسة مع مسؤولي النادي دون التوصل لاتفاق حتى الآن.

أرقام وبطولات حسين الشحات مع الأهلي

خاض حسين الشحات مع النادي الأهلي 301 مباراة، سجل 67، وصنع 62 بجميع المسابقات.

وحقق مع الأهلي 19 لقبًا كالتالي:

- بالدوري المصري الممتاز 5 مرات

- كأس ( أفريقيا - وآسيا - والمحيط الهادي ) مرة وحيدة

- كأس السوبر المصري 4 مرات

- كأس مصر 3 مرات

- كأس السوبر الأفريقي مرتين

- بطولة دوري أبطال أفريقيا 4 مرات

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