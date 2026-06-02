قبل ودية البرازيل.. جولة سير لمنتخب مصر في شوارع أمريكا (صور)

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نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، صورًا جديدة لبعثة الفراعنة المتواجدة في أمريكا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وشاركت صفحة الاتحاد المصري، صورًا من جولة سير لبعثة المنتخب وارفقت تعليق: "بجولة سير لمدة 15 دقيقة.. نطل عليكم من أمريكا".

ويستعد منتخبنا الوطني لخوض مواجهة ودية قوية أمام البرازيل، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق المونديال.

حيث سيفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس العالم بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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