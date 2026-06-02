مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

المغرب

4 0
20:25

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

0 2
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

0 0
21:45

غانـــا

جميع المباريات

إعلان

قبل ودية البرازيل.. جولة سير لمنتخب مصر في شوارع أمريكا (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

10:18 م 02/06/2026 تعديل في 10:18 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بعثة منتخب مصر في أمريكا
  • عرض 7 صورة
    بعثة منتخب مصر في أمريكا
  • عرض 7 صورة
    بعثة منتخب مصر في أمريكا
  • عرض 7 صورة
    بعثة منتخب مصر في أمريكا
  • عرض 7 صورة
    بعثة منتخب مصر في أمريكا
  • عرض 7 صورة
    بعثة منتخب مصر في أمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، صورًا جديدة لبعثة الفراعنة المتواجدة في أمريكا، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وشاركت صفحة الاتحاد المصري، صورًا من جولة سير لبعثة المنتخب وارفقت تعليق: "بجولة سير لمدة 15 دقيقة.. نطل عليكم من أمريكا".

ويستعد منتخبنا الوطني لخوض مواجهة ودية قوية أمام البرازيل، في البروفة الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق المونديال.

حيث سيفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس العالم بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضًا:
هل انتهت رحلته مع الأهلي؟.. حسين الشحات يثير الجدل برسالة غامضة

مصدر يكشف تفاصيل عرض الأهلي الأخير لـ كوكا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر البرازيل كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

3 عائلات بأبنوب يعفون عن قاتل أبنائهم خلال مكالمة هاتفية مع شيخ الأزهر
مصراوى TV

3 عائلات بأبنوب يعفون عن قاتل أبنائهم خلال مكالمة هاتفية مع شيخ الأزهر
تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال
زووم

تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سهام جلال
مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة.. أبرزها ارتفاع السكر
نصائح طبية

مخاطر استبدال وجبة العشاء بالفاكهة.. أبرزها ارتفاع السكر
برقائق "إن 1 إكس".. إنفيديا تفتتح عصر حواسيب الذكاء الاصطناعي
شئون عربية و دولية

برقائق "إن 1 إكس".. إنفيديا تفتتح عصر حواسيب الذكاء الاصطناعي

بالصور.. عبدالله السعيد وطارق حامد يحتفلان بالحصول على ماجستير إدارة كرة
رياضة عربية وعالمية

بالصور.. عبدالله السعيد وطارق حامد يحتفلان بالحصول على ماجستير إدارة كرة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل