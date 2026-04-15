كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة وهو في حالة تجرد جزئي من الملابس بالشارع بمحافظة الإسكندرية.

شاب يتجرد من ملابسه ويهاجم سيدة بالإسكندرية

بدأت الواقعة بتضرر سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمحافظة الإسكندرية، حيث قررت أنها فوجئت بقيام أحد الأشخاص بالتجرد من ملابسه من أعلى في محيط سكنها، ثم تعدى عليها بالسب، على خلفية خلاف نشأ بينهما.

وأوضحت السيدة أن المتهم كان قد اتفق معها على تدريب نجلها على إحدى الألعاب الرياضية مقابل مبلغ مالي، إلا أنه حصل على جزء من المبلغ ورفض استكمال التدريب أو رد الأموال، ما أدى إلى نشوب خلاف بينهما.

ضبط المتهم بالتجرد من ملابسه ومهاجمة سيدة بالإسكندرية

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الرمل.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وادعى في الوقت نفسه أن الشاكية قامت بالتعدي عليه بالسب، وهو ما يجري فحصه في إطار الإجراءات القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.