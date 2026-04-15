كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاجرة بين سيدة وطليقها بدائرة قسم شرطة المعصرة.

تفاصيل مشاجرة بين سيدة وطليقها في المعصرة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، تلقى القسم بلاغًا بوقوع مشاجرة بين ربة منزل وطليقها، بسبب خلافات عائلية بينهما، خاصة حول رؤية الأبناء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الطرفين، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات، حيث أقرت السيدة بقيام طليقها بالتعدي عليها بالسب، فيما اتهمها بمنعه من رؤية أطفاله والتعدي عليه بالسب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

