بسبب رؤية الأبناء.. تفاصيل مشاجرة بين سيدة وطليقها في المعصرة

كتب : صابر المحلاوي

04:52 م 15/04/2026

مشاجرة بين سيدة وطليقها - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاجرة بين سيدة وطليقها بدائرة قسم شرطة المعصرة.

تفاصيل مشاجرة بين سيدة وطليقها في المعصرة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري، تلقى القسم بلاغًا بوقوع مشاجرة بين ربة منزل وطليقها، بسبب خلافات عائلية بينهما، خاصة حول رؤية الأبناء.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الطرفين، وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات، حيث أقرت السيدة بقيام طليقها بالتعدي عليها بالسب، فيما اتهمها بمنعه من رؤية أطفاله والتعدي عليه بالسب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشاجرة أسرية خلافات عائلية وزارة الداخلية النيابة العامة

رئيس الإسماعيلي يطلق تصريحات نارية: الكل يتكاتف لإسقاط الدراويش
رئيس الإسماعيلي يطلق تصريحات نارية: الكل يتكاتف لإسقاط الدراويش
قرار من النيابة بشأن البلوجر "بيج ياسمين" في اتهامها بنشر محتوى خادش
قرار من النيابة بشأن البلوجر "بيج ياسمين" في اتهامها بنشر محتوى خادش
بعد تحرك الكونجرس رسميًا.. هل يُعزل ترامب من منصبه؟
بعد تحرك الكونجرس رسميًا.. هل يُعزل ترامب من منصبه؟
تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
تقرير.. لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟
عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026
عيد تحرير سيناء والأضحى.. عدد أيام وموعد الإجازات المقبلة في 2026

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير