أعلن نادي المنصورة عودة فريقه الأول إلى منافسات الدوري المصري الممتاز بداية من الموسم المقبل، وذلك في إطار توجه استثماري جديد، عبر شراكة مع أحد الأندية الخاصة.

المنصورة يعلن عودته للدوري الممتاز

وكشف محمد البسيوني، رئيس مجلس إدارة النادي، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للنادي على موقع «فيسبوك»، أن إدارة المنصورة تعمل منذ فترة على إتمام هذه الخطوة، مؤكدًا أن الفريق سيكون حاضرًا في الدوري الممتاز خلال الموسم القادم.

وأوضح البسيوني أن عودة المنصورة تأتي من خلال شراكة استثمارية مع نادٍ خاص، مشددًا في الوقت ذاته على الحفاظ على اسم وهوية النادي، باعتباره أحد الأندية الجماهيرية العريقة.

وأضاف أن الفريق سيخوض مبارياته في الموسم الجديد على استاد المنصورة، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية تكللت بالنجاح، موجّهًا الشكر لكل من ساهم في إتمام هذا المشروع.

إعادة هيكلة الكرة المصرية

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه عام لإعادة هيكلة الكرة المصرية، حيث سبق أن أعلن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، العمل على دمج الأندية الجماهيرية مع الأندية الاستثمارية التابعة للشركات والمؤسسات، بما يسهم في الحفاظ على جماهيرية وقوة المسابقة.