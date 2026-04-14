الدوري المصري

مودرن سبورت

17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

21:00

برشلونة

بعد تجربة الأهلي.. مارسيل كولر يعود للتدريب في أوروبا رسميا

كتب : محمد خيري

10:57 ص 14/04/2026

مارسيل كولر (1)

أعلن نادي زيورخ، صباح اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لقيادة الفريق بدايةً من الموسم الجديد 2026-2027.

وأوضح النادي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، أن كولر سيتولى مهام منصبه اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى إعادة الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية.

ويأتي تعيين كولر في أعقاب فترة انتقالية يقود خلالها المدرب كارلوس بيرنيجر الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا للمدرب دينيس هيديجر الذي تقرر رحيله بشكل فوري.

الأهلي آخر محطات مارسيل كولر

وكانت آخر تجارب كولر التدريبية مع الأهلي، حيث حقق نجاحات بارزة، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، إلى جانب حصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ورحل كولر عن الأهلي في الموسم الماضي، عقب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، ليبدأ الآن تحديًا جديدًا في مسيرته التدريبية بالعودة إلى أوروبا من بوابة الدوري السويسري.

كولر الأهلي زيورخ السويسري

كسر حصار ترامب.. ناقلة النفط "إلبيس" الخاضعة للعقوبات الأمريكية تعبر مضيق
شئون عربية و دولية

كسر حصار ترامب.. ناقلة النفط "إلبيس" الخاضعة للعقوبات الأمريكية تعبر مضيق
"صلاح أساسيا".. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

"صلاح أساسيا".. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال
سعر الدولار يهبط في التعاملات الأولى للبنوك بعد الإجازة
أخبار البنوك

سعر الدولار يهبط في التعاملات الأولى للبنوك بعد الإجازة
مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء قبل النوم
نصائح طبية

مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء قبل النوم

محمود حفيد سيد زيان: "جدي رفض الواسطة وترك الهندسة من أجل الفن"
زووم

محمود حفيد سيد زيان: "جدي رفض الواسطة وترك الهندسة من أجل الفن"

موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض