أعلن نادي زيورخ، صباح اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لقيادة الفريق بدايةً من الموسم الجديد 2026-2027.

وأوضح النادي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، أن كولر سيتولى مهام منصبه اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، في خطوة تهدف إلى إعادة الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية.

ويأتي تعيين كولر في أعقاب فترة انتقالية يقود خلالها المدرب كارلوس بيرنيجر الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، خلفًا للمدرب دينيس هيديجر الذي تقرر رحيله بشكل فوري.

الأهلي آخر محطات مارسيل كولر

وكانت آخر تجارب كولر التدريبية مع الأهلي، حيث حقق نجاحات بارزة، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، إلى جانب حصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ورحل كولر عن الأهلي في الموسم الماضي، عقب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، ليبدأ الآن تحديًا جديدًا في مسيرته التدريبية بالعودة إلى أوروبا من بوابة الدوري السويسري.