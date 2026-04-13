أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إيقاف لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، عن مباراة الفريق المقبلة، والتي تجمع بينهما في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وأصدرت الرابطة اليوم الإثنين، عقوبات الجولة الثانية، وجاء منها إيقاف الشحات بسبب تراكم الإنذارات.

سبب إيقاف حسين الشحات أمام بيراميدز

جاء في قرار الرابطة: "إيقاف حسين علي الشحات علي، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وكان الشحات قد تعرض للإنذار الثالث في مباراة الأهلي وسموحة الأخيرة في الدوري المصري، والتي حسمها الأحمر بنتيجة 2-1.

