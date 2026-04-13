الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

0 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

رسميًا.. رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات أمام بيراميدز

كتب : محمد عبد الهادي

05:39 م 13/04/2026 تعديل في 05:42 م

حسين الشحات

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إيقاف لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، عن مباراة الفريق المقبلة، والتي تجمع بينهما في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وأصدرت الرابطة اليوم الإثنين، عقوبات الجولة الثانية، وجاء منها إيقاف الشحات بسبب تراكم الإنذارات.

سبب إيقاف حسين الشحات أمام بيراميدز

جاء في قرار الرابطة: "إيقاف حسين علي الشحات علي، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وكان الشحات قد تعرض للإنذار الثالث في مباراة الأهلي وسموحة الأخيرة في الدوري المصري، والتي حسمها الأحمر بنتيجة 2-1.

إقرأ أيضًا:
قرار حاسم.. أول تحرك من الأهلي للرد على اتحاد الكرة وتوجيه الشكر للثنائي

"عرضان بـ 3 أضعاف الأهلي".. أحمد الطيب يثير الجدل: إمام عاشور خلاص

حسين الشحات الأهلي بيراميدز الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



شم النسيم 2026.. كيف تستمتع بالفسيخ والرنجة دون مضاعفات؟
نصائح طبية

أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
رياضة محلية

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
اقتصاد

لحظة غفلة تنتهي بكارثة.. ماذا حدث داخل شركة مطاحن بـ6 أكتوبر؟
حوادث وقضايا

موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر| ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"
أخبار السيارات

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو