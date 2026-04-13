وعكة صحية شديدة للناقد الرياضي حسن المستكاوي

كشف الإعلامي إبراهيم فايق تعرض الناقد الرياضي حسن المستكاوي، لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية.

وكتب فايق عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "أستاذي وأبويا وحبيبي حسن المستكاوي في وعكة صحية شديدة إن شاء الله يقوم منها بألف سلامة".

وأضاف: "رجاء رجاء ادعوا له من قلوبكم.. الراجل ده عظيم وله دين في رقبتي كله فضل وإحسان.. لو ليا رجاء عندكم كثفوا الدعاء له في كل وقت وصلاة".

وفي سياق متصل، حاول مراسل موقع "مصراوي" التواصل مع أسرة حسن المستكاوي للوقوف على تفاصيل حالته الصحية، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن.