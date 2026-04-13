الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

0 0
16:45

الدحيل

الهلال

- -
20:00

السد القطري

إعلان

"صاحب الـ20 عاما".. لاعب الأهلي المعار لزد على ردار الدوري البرتغالي

كتب - مراسل مصراوي:

06:28 م 13/04/2026
  • عرض 9 صورة
كشف مصدر مقرب من أحمد خالد كباكا لاعب النادي الأهلي المعار لفريق زد، أن فريق سانتا كلارا البرتغالي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويقدم كباكا مستوى مميز رفقة فريق زد، خلال الموسم الحالي 2025-2026، منذ الانضمام إلى الفريق في يونيو من العام الماضي 2025.

مفاوضات فريق سانتا كلارا البرتغالي مع أحمد خالد كباكا

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك مفاوضات من قبل نادي سانت كلارا البرتغالي، مع أحمد خالد كباكا لاعب وسط الأهلي المعار لزد، للانضمام للفريق مع بداية الموسم المقبل".

وأضاف: "العرض البرتغالي، جاء عن طريق شركة التسويق البرازيلية، التي كان وقع اللاعب معها خلال الفترة الماضية".

وتابع: "حتى الآن الأهلي لم يرد على عرض الفريق البرتغالي، سواء بالرفض أو بالقبول، خاصة في ظل رغبة النادي إعادة اللاعب لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل 2026-2027".

أرقام أحد خالد كباكا خلال الموسم الحالي

ويذكر أن صاحب الـ20 عاما، شارك مع فريق زد منذ الانضمام للفريق، في 20 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

والجدير بالذكر، أن تعاقد إعارة أحمد خالد كباكا مع فريق زد، بنتيه بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط في أوروبا إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
أجواء احتفالية مُبهرة في حدائق كنائس أسيوط خلال شم النسيم (فيديو وصور)
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر| ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"
"بكامل ملابسها".. تفاصيل العثور على جثة سيدة غارقة في ترعة بالإسكندرية
د. مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
إعلان

إعلان

