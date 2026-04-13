كشف مصدر مقرب من أحمد خالد كباكا لاعب النادي الأهلي المعار لفريق زد، أن فريق سانتا كلارا البرتغالي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويقدم كباكا مستوى مميز رفقة فريق زد، خلال الموسم الحالي 2025-2026، منذ الانضمام إلى الفريق في يونيو من العام الماضي 2025.

مفاوضات فريق سانتا كلارا البرتغالي مع أحمد خالد كباكا

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "هناك مفاوضات من قبل نادي سانت كلارا البرتغالي، مع أحمد خالد كباكا لاعب وسط الأهلي المعار لزد، للانضمام للفريق مع بداية الموسم المقبل".

وأضاف: "العرض البرتغالي، جاء عن طريق شركة التسويق البرازيلية، التي كان وقع اللاعب معها خلال الفترة الماضية".

وتابع: "حتى الآن الأهلي لم يرد على عرض الفريق البرتغالي، سواء بالرفض أو بالقبول، خاصة في ظل رغبة النادي إعادة اللاعب لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل 2026-2027".

أرقام أحد خالد كباكا خلال الموسم الحالي

ويذكر أن صاحب الـ20 عاما، شارك مع فريق زد منذ الانضمام للفريق، في 20 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما.

والجدير بالذكر، أن تعاقد إعارة أحمد خالد كباكا مع فريق زد، بنتيه بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

