إعلان

"البابا مخطئ".. ترامب يهاجم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ويرفض الاعتذار

كتب : عبدالله محمود

07:32 م 13/04/2026

ترامب وبابا الفاتيكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، رافضاً تقديم اعتذار له، ومؤكداً أنه "مخطئ" بشأن إيران.
ورفض ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الاثنين، الاعتذار للبابا ليو الرابع عشر، مكرراً انتقاده له، وذلك بعد سؤاله عن تصريح أدلى به الأسقف روبرت بارون قال فيه إن الرئيس مدين للبابا باعتذار لوصفه سياساته بأنها "فظيعة".
وقال ترامب: "لا، لن أعتذر، لأن البابا ليو قال أشياء خاطئة. لقد كان معارضاً بشدة لما أفعله فيما يتعلق بإيران. ولا يمكن أن تمتلك إيران أسلحة نووية. البابا ليو لن يكون راضياً عن النتيجة النهائية. سيُقتل مئات الملايين من الناس، ولن يحدث ذلك. لذا لا يمكنني الاعتذار، أعتقد أنه متساهل جداً مع الجريمة وأمور أخرى".
وأضاف: "لقد أعلن ذلك علناً. أنا فقط أرد على البابا ليو، وكما تعلمون، فإن شقيقه لويس من أشد المؤيدين لحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً"، وهو رجل رائع. وقد قلت: أنا أحب لويس أكثر من البابا".
وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه ليس من المعجبين بالبابا ليو الرابع عشر، وذلك بعد توجيه زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم نداء للسلام السبت.
وأثناء تواجده في قاعدة أندروز الجوية المشتركة بولاية ماريلاند أميس الأحد، قال: "لست من أشد المعجبين بالبابا ليو. إنه شخص ليبرالي للغاية وهو رجل لا يؤمن بمكافحة الجريمة"، متهما البابا بـ"التودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب البابا ليو بابا الفاتيكان إيران وأمريكا حرب إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

