أكد أحمد عبد العزيز، المدير الفني لفريق سموحة، أن فريقه يسعى بقوة لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي، مشيرًا إلى أهمية المواجهة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال، خلال تصريحاته عبر "أون سبورت إف إم": "هدفنا ونحن ضمن فرق المقدمة هو إنهاء الموسم في المركز الرابع، لذلك تُعد مباراة سيراميكا بمثابة 6 نقاط في طريق تحقيق هذا الهدف."

شكوى حكم مباراة الأهلي

وتطرق مدرب سموحة إلى أزمة التحكيم، موضحًا: "إدارة النادي ترى أننا تعرضنا لظلم في مباراة النادي الأهلي بعد عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة، ولذلك قمنا بتقديم مذكرة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم نطالب فيها بعدم إسناد المباريات للحكمين محمود ناجي ووائل فرحان."

وأضاف: "وبصراحة، رغم إحساسي بالظلم التحكيمي، إلا أن مستوى التحكيم هذا الموسم أفضل بشكل عام."

واختتم تصريحاته قائلًا: "في النهاية الحكم بشر مثلنا، وكرة القدم لا تخلو من الأخطاء التحكيمية."