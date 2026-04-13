"بينهم الشحات والشناوي".. غيابات الأهلي أمام بيراميدز في الدوري المصري

كتب : يوسف محمد

06:01 م 13/04/2026
  عرض 9 صورة
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لمواجهة نظيره بيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز، يوم 27 أبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 27 أبريل المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات مرحلة التتويج بالدوري المصري "دوري نايل".

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

ويفتقد الأهلي للعديد من اللاعبين خلال مباراة بيراميدز المقبلة بالدوري، سواء بسبب الإصابات أو غياب عدد من اللاعبين بسبب الإيقاف.

ويغيب عن المارد الأحمر في المباراة المقبلة، كلا من حسين الشحات بسبب الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة صفراء أمام سموحة، ليصل إلى 3 بطاقات صفراء، بالإضافة إلى محمد الشناوي الذي يغيب، بعد قرار إيقافه من قبل اتحاد الكرة 4 مباريات، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الأحمر وسيراميكا في الجولة الأولى بمرحلة تحديد البطل بالدوري.

كما يفتقد النادي الأهلي في اللقاء، لخدمات الظهير الأيمن بالفريق اللاعب كريم فؤاد، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 نقطة جمعها، من 22 مباراة خاضها الفريق بالمسابقة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 44 جمعهم من نفس عدد المباريات.

