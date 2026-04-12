دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

0 0
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

أحمد بلال عن مقارنته بناصر منسي: "إيه اللي جاب القلعة جنب البحر"

كتب : محمد خيري

01:22 م 12/04/2026

ناصر منسي

انتقد أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، المقارنات التي وُضعت بينه وبين مهاجم نادي الزمالك ناصر منسي، مؤكدًا أن هذه المقارنات لا تصح من وجهة نظره.

تصريحات أحمد بلال

وقال بلال خلال تصريحاته ببرنامج “الكلاسيكو” على قناة ON E: «إيه اللي جاب القلعة جنب البحر»، في إشارة إلى عدم منطقية المقارنة بين مسيرتين وظروف مختلفة لكل لاعب.

وأضاف أن لكل لاعب قدراته وإمكاناته التي تختلف عن الآخر، ولا يجوز وضع جميع المهاجمين في إطار واحد أو مقارنة أرقامهم بشكل مباشر دون مراعاة السياق.

كما أشار بلال، بنبرة ساخرة، إلى أنه لو كان يلعب في الدوري الحالي لكان بإمكانه تسجيل أكثر من 50 هدفًا، في إشارة منه إلى اختلاف مستوى المنافسة وظروف اللعب بين الماضي والحاضر.

ضغوط نفسية واجتماعية .. محامي سيدة سموحة يكشف تفاصيل عن حياتها ونزاعاتها
