تحدث عماد النحاس، المدير الفني لفريق المصري، على ما تردد عن احتمالية “تفويت” فريقه للمباراة الحاسمة أمام الأهلي، ببطولة الدوري، مؤكدًا تمسكه الكامل بمبدأ المنافسة الشريفة ورفضه التام لأي تشكيك في نزاهته.

وجاءت تصريحات النحاس عقب تعادل فريقه مع بيراميدز بهدف لمثله، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري نايل، حيث شدد على أن مواجهة الأهلي المقبلة ستكون بهدف الفوز فقط، قائلًا إن فريقه سيقدم أفضل ما لديه في مباراة وصفها بالمصيرية.

وردّ النحاس بقوة على الشائعات المتداولة، مؤكدًا أن العمل في كرة القدم يقوم على الأمانة والاحترافية، مضيفًا: "كيف يمكن أن يؤتمن عليك لاحقًا إذا تعاملت بالعاطفة في مثل هذه المواقف؟". وأوضح أن مشاعر الحب والانتماء لا يمكن أن تتداخل مع الالتزام المهني داخل الملعب، واصفًا تلك الأحاديث بأنها "كلام مجالس" لا يستند إلى أي حقائق.

وأكد المدير الفني للمصري أن فريقه يسعى لتحقيق نتائج إيجابية لإسعاد جماهيره، مشيرًا إلى أن النادي ينافس على أكثر من بطولة، ويطمح للعودة إلى المشاركات الإفريقية، وهو ما يتطلب القتال في جميع المباريات دون استثناء.

حقيقة مفاوضات تدريب الأهلي

وفي سياق آخر، نفى النحاس وجود أي مفاوضات رسمية من جانب الأهلي لتولي القيادة الفنية للفريق، في ظل تراجع النتائج مع المدرب ييس توروب، موضحًا أن ما أثير في هذا الشأن لا يتجاوز حدود تفاعل الجماهير. كما أشار إلى أن إدارة الأهلي كانت واضحة بشأن تمسكها بمدربها، نظرًا لقيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يجعل رحيله مكلفًا من الناحية المالية.