هدية للأهلي.. هل يصنع النحاس الفارق في صراع الدوري المصري؟

يمكن أن يمنح عماد النحاس، المدير الفني للمصري البورسعيدي، فريقه السابق فرصة ذهبية في صراع الدوري المصري اليوم.

ويقود عماد النحاس المصري البورسعيدي لأول مرة منذ توليه المهمة قبل أيام، خلفا للتونسي نبيل الكوكي، مساء اليوم، عندما يواجه بيراميدز في الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

صراع الدوري المصري الممتاز

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 46 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني بـ43 نقطة، وفي المركز الثالث يأتي الأهلي بـ41 نقطة، ويتأهل صاحبا أول مركزين إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى الكونفدرالية الأفريقية.

هل يهدي عماد النحاس الأهلي فرصة ذهبية؟

بدأ عماد النحاس الموسم الحالي بتدريب الأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل خوسيه ريبيرو، وقاد الفريق في 3 مباريات (37 يوما)، حقق الفوز في كلها.

وحاليا، يمكن أن يمنح الأهلي فرصة ذهبية بالصعود إلى المركز الثاني (المؤهل لدوري أبطال أفريقيا)، في حالة الفوز على بيراميدز مساء اليوم.

ففي حالة هزيمة بيراميدز من المصري وفوز الأهلي على سموحة، سيرتفع رصيد الأحمر إلى النقطة 44، ليأتي في المركز الثاني ويليه السماوي بـ43.

اقرأ أيضًا:

خسارة قاسية وحسرة لاعب.. ماذا قالت الصحف الجزائرية عن فوز الزمالك على شباب بلوزداد؟

كعكة كأس أفريقيا.. ساديو مانhttps://www.masrawy.com/sports/sports-arab-international/details/2026/4/11/2970707ي يحتفل بعيد ميلاده رفقة لاعبي النصر



