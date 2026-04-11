الدوري المصري

بيراميدز

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 2
13:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

فولهام

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
18:30

اسبانيول

هدية للأهلي.. هل يصنع النحاس الفارق في صراع الدوري المصري؟

كتب : هند عواد

03:43 م 11/04/2026

عماد النحاس

يمكن أن يمنح عماد النحاس، المدير الفني للمصري البورسعيدي، فريقه السابق فرصة ذهبية في صراع الدوري المصري اليوم.

ويقود عماد النحاس المصري البورسعيدي لأول مرة منذ توليه المهمة قبل أيام، خلفا للتونسي نبيل الكوكي، مساء اليوم، عندما يواجه بيراميدز في الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

صراع الدوري المصري الممتاز

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 46 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني بـ43 نقطة، وفي المركز الثالث يأتي الأهلي بـ41 نقطة، ويتأهل صاحبا أول مركزين إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى الكونفدرالية الأفريقية.

هل يهدي عماد النحاس الأهلي فرصة ذهبية؟

بدأ عماد النحاس الموسم الحالي بتدريب الأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل خوسيه ريبيرو، وقاد الفريق في 3 مباريات (37 يوما)، حقق الفوز في كلها.

وحاليا، يمكن أن يمنح الأهلي فرصة ذهبية بالصعود إلى المركز الثاني (المؤهل لدوري أبطال أفريقيا)، في حالة الفوز على بيراميدز مساء اليوم.

ففي حالة هزيمة بيراميدز من المصري وفوز الأهلي على سموحة، سيرتفع رصيد الأحمر إلى النقطة 44، ليأتي في المركز الثاني ويليه السماوي بـ43.

مصطفى الفقي: العالم يمر بمرحلة شديدة الحساسية.. ودور مصر متوازن
مصطفى الفقي: العالم يمر بمرحلة شديدة الحساسية.. ودور مصر متوازن
نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا جديدا بشأن حالة والده الصحية
نجل عبدالرحمن أبو زهرة ينشر توضيحا جديدا بشأن حالة والده الصحية
رحلة أسعار BYD Dolphin Surf بالسوق المصري من البداية حتى الآن
رحلة أسعار BYD Dolphin Surf بالسوق المصري من البداية حتى الآن
أسعار الرنجة والفسيخ في 4 سلاسل تجارية شهيرة قبل شم النسيم
أسعار الرنجة والفسيخ في 4 سلاسل تجارية شهيرة قبل شم النسيم
النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة
النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

