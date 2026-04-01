يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في الجولة الأولى للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 أبريل المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء، عقب خوض ودية الشرقية للدخان بالإسكندرية التي أقيمت اليوم على ستاد الكلية الحربية.

الزمالك يفوز على الشرقية للدخان وديا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على الشرقية للدخان بالإسكندرية بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة.