طالب نجم النادي الأهلي السابق إبراهيم سعيد جمهوره ومتابعيه بالدعاء لوالدته بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها إلى الرعاية المركزة.

ونشر سعيد رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، قال فيها: "دعواتكم لوالدتي بالشفاء في الرعاية المركزة، ومحتاجة دعواتكم إخواتي، الله يحفظكم ويحفظ أحبابكم ويشفي كل مريض".

حفظ التحقيقات في اتهام طليقته بالتزوير

على جانب آخر، كانت جهات التحقيق في القاهرة قد قررت في وقت سابق حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من إبراهيم سعيد، والذي اتهم فيه طليقته بتزوير أوراق والاستيلاء على مسكنه خلال فترة حبسه.

كما سبق أن قررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة حجز الاستئناف المقدم من اللاعب السابق على قرار منعه من السفر، تمهيدًا للنطق بالحكم في القضية.

