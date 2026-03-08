مباريات الأمس
"حتى من نسوا تهنئتي".. أفشة يوجه رسالة شكر للجماهير بعد عيد ميلاده

كتب : محمد عبد الهادي

11:38 م 08/03/2026

احتفال أفشة بعيد ميلاده (1)

وجه محمد مجدى أفشة، لاعب الأهلي المعار للاتحاد السكندري، رسالة شكر لكل من هنأه بمناسبة عيد ميلاده الـ30 والذي احتفل به خلال الساعات الماضية.

رسالة أفشة للجماهير بمناسبة عيد ميلاده

كتب أفشة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": شكراً لكل واحد افتكرنى ونزلي صورة أو بعتلي رسالة او كلمني".

وتابع: "انتو على راسي والله وحتي الناس اللي نسيت تبعتلي انا مش زعلان منكم رمضان كريم و يارب تكون سنه خير علينا كلنا و ديماً كلنا سند لبعض".

محمد مجدى أفشة الأهلي الاتحاد السكندري

