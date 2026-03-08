مباريات الأمس
نجم الترجي التونسي يقترب من الغياب عن مواجهة الأهلي

كتب : محمد خيري

03:19 م 08/03/2026 تعديل في 03:37 م

فريق الترجي التونسي

كشف الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن موقف اللاعب يوسف المساكني من المشاركة في المباريات، بدءًا من مواجهة الأهلي المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس.

تفاصيل حالة يوسف المساكني

وقال بوميل في تصريحات للصحفيين: "تحدثت مع يوسف المساكني خلال الفترة الماضية حول موقفه من المشاركة في المباريات مع الفريق".

وأضاف: "المساكني لا يزال بحاجة إلى الوقت والانتظام في التدريبات، حتى يكتسب القدرة على اللعب في المباريات".

واختتم المدرب تصريحاته قائلاً: "المساكني لا يحتاج لمعرفة من هو اللاعب الآخر، فهو بحاجة فقط لوقت كافٍ لإنهاء برنامجه التأهيلي قبل الاندماج مع زملائه في الفريق".

