بعد قرار معتمد جمال.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا لمباراته المقبلة أمام فريق إنبي في الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك مع إنبي يوم الأربعاء المقبل، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح المدرب معتمد جمال لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية يوم أمس، عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله ناصر منسي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري

وجاء قرار الجهاز الفني بإراحة اللاعبين لمدة 24 ساعة لإتاحة الفرصة للاعبين لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات الأخير، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدة مواجهات قوية على مستوى الدوري والبطولات القارية.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز،برصيد 43 نقطة بعد خوض 19 مباراة.