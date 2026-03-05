انتمائه للزمالك وكوبري الأهلي؟.. 5 اعترافات مثيرة للجدل من محمد بركات

تصدر محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، حديث الجماهير خلال الساعات الماضية بعد تصريحات أدلى بها عبر قناة النهار، تطرق خلالها إلى عدة ملفات تتعلق بمسيرته الكروية.

وتحدث بركات عن حقيقة ما يتردد بشأن انتمائه للزمالك رغم مسيرته الطويلة مع الأهلي، كما كشف كواليس مفاوضات القلعة الحمراء معه منذ بداياته، إضافة إلى الجدل الذي أثير حول انتقاله للأهلي عبر ما يُعرف بـ"الكوبري".

أبرز 5 تصريحات محمد بركات مع أحمد شوبير

أشار بركات إلى أن الأهلي بدأ التفاوض معه عندما كان لاعبًا في فريق السكة الحديد بعمر 18 عامًا، موضحًا أنه جلس حينها مع مدير الكرة الراحل ثابت البطل، قبل أن تتوقف المفاوضات بعد تعرضه لإصابة.

وفيما يتعلق بما يقال عن انتمائه للزمالك، أوضح أنه لعب تسع سنوات داخل الأهلي وحقق خلالها كل شيء ممكن، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من أفراد عائلته يشجعون الزمالك، لكنه لا يشاركهم هذا الانتماء.

ونفى بركات ما تردد بشأن انتقاله إلى الأهلي عبر "كوبري"، مشيرًا إلى أن رحلته قبل الانضمام للقلعة الحمراء عام 2004 شملت اللعب للأهلي السعودي ثم العربي القطري، دون وجود أي ترتيبات من هذا النوع.

كما تطرق للحديث عن شارة قيادة منتخب مصر، مؤكدًا أنه لم يرفض منحها لمحمد صلاح، موضحًا أن القرار كان بيد المدير الفني حسام البدري، مع اعترافه بأن الأمر قد يسبب بعض الحساسية داخل الفريق، خاصة مع شعور أحمد فتحي بالحزن، وهو أمر اعتبره طبيعيًا.

وكشف بركات في ختام تصريحاته أنه يشعر بالندم على قرار اعتزاله كرة القدم في سن 37 عامًا، موضحًا أن القرار جاء في توقيت صعب بعد إلغاء مسابقة الدوري، إلى جانب شعوره بالإرهاق والملل نتيجة اللعب لسنوات طويلة منذ سن مبكرة.