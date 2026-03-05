مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

كتب : محمد الميموني

05:41 م 05/03/2026
الكثير من محبي كرة القدم المصرية والأفريقية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري .

ويواجه الأهلي نظيره فريق المقاولون العرب اليوم الخميس، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب كالتالي:


⁃ أون تايم سبورت 1.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.

