القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

بينهم المحترف.. 6 غيابات تضرب الأهلي في مواجهة المقاولون

الكثير من محبي كرة القدم المصرية والأفريقية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري .

ويواجه الأهلي نظيره فريق المقاولون العرب اليوم الخميس، 5 مارس، ضمن منافسات الجولة ال21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



ونعرض خلال السطور التالية القناة الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب كالتالي:



⁃ أون تايم سبورت 1.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.