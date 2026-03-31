مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

الجزائر

0 0
20:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
20:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البوسنة والهرسك

- -
20:45

إيطاليا

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثي هجومي".. حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة إسبانيا

كتب : يوسف محمد

07:49 م 31/03/2026 تعديل في 07:54 م
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 14 صورة
    وصول منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    وصول منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 14 صورة
    وصول منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 14 صورة
    وصول منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 14 صورة
    وصول منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    وصول منتخب مصر (4) (1)
  • عرض 14 صورة
    وصول منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 14 صورة
    فوز منتخب مصر على السعودية (1)
  • عرض 14 صورة
    فوز منتخب مصر على السعودية (2)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر 4

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، عن تشكيل المنتخب الرسمي لملاقاة نظيره إسبانيا، في المباراة الودية المقرر أن تجمع بين الفريقين اليوم بإسبانيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أر سي دي إي" بإسبانيا.

وتعد مباراة اليوم هى المواجهة الثانية التي يخوضها الفراعنة، في معسكر مارس الجاري، بعد مواجهة السعودية يوم 27 مارس في جدة.

تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا اليوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: مهند لاشين، إمام عاشور ومروان عطية

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إسلام عيسى وعمر مرموش

نتيجة المباراة الودية الماضية بين مصر والسعودية

وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الودية الماضية أمام السعودية، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في جدة.

وشهدت مباراة منتخب مصر الماضية أمام السعودية تألق عدد من اللاعبين، على رأسهم الرباعي، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إسلام عيسى وعمر مرموش، الذين نجحوا في تسجيل أهداف الفراعنة في مرمى منتخب السعودية.

منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وإسبانيا

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| الداخلية تكشف حقيقة "مشهد" الشرطي والمواطن المثير للجدل
تعطيل الدراسة غدًا والطقس السيئ.. كل ما تريد معرفته (مُحدث)