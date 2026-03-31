أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، عن تشكيل المنتخب الرسمي لملاقاة نظيره إسبانيا، في المباراة الودية المقرر أن تجمع بين الفريقين اليوم بإسبانيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أر سي دي إي" بإسبانيا.

وتعد مباراة اليوم هى المواجهة الثانية التي يخوضها الفراعنة، في معسكر مارس الجاري، بعد مواجهة السعودية يوم 27 مارس في جدة.

تشكيل منتخب مصر أمام إسبانيا اليوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتوح، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: مهند لاشين، إمام عاشور ومروان عطية

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، إسلام عيسى وعمر مرموش

نتيجة المباراة الودية الماضية بين مصر والسعودية

وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الودية الماضية أمام السعودية، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في جدة.

وشهدت مباراة منتخب مصر الماضية أمام السعودية تألق عدد من اللاعبين، على رأسهم الرباعي، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إسلام عيسى وعمر مرموش، الذين نجحوا في تسجيل أهداف الفراعنة في مرمى منتخب السعودية.

