كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الثلاثاء، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ستعلن عن العقوبات الخاصة بمباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، خلال الفترة المقبلة.

وكانت المباراة التي جمعت بين الأهلي والجيش الملكي المغربي، في الجولة السادسة والأخيرة بدوري أبطال أفريقيا، شهدت العديد من الأحداث المثيرة للجدل، ومنها قيام جماهير المارد الأحمر بإلقاء الزجاجات على في الملعب، مما تسبب في قيام إدارة الجيش الملكي بتقديم شكوى للاتحاد الأفريقي.

عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

وذكرت صحيفة "البطولة" المغربية، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي من المقرر أن تأخذ قرار، بلعب الأهلي مباراتين على ملعبه دون حضور جماهيري، مع تعليق تنفيذ القرار في مباراة حال تكرر الأمر في المستقب.

كما أشارت الصحيفة ذاتها، أنه سيتم توقيع عقوبة مالية على المارد الأحمر أيضًا، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال.

وحال صدور هذه القرارات في الساعات المقبلة، سيفتقد المارد الأحمر لجماهيره في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

موعد مباراة الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري الأبطال

وسيلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم الأحد الموافق 15 مارس المقبل 2026، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "حمادي العقربي" بتونس.

وفي المقابل، ستقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 21 مارس آيضًا، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

