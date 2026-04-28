بعد إعلان طرح 10 شركات.. هل يقود قطاع البترول انتعاش البورصة؟

أكد خبيران سوق المال خلال حديثهم مع "مصراوي"، أن توجه البورصة المصرية لطرح نحو 10 شركات جديدة في قطاع البترول يمثل خطوة استراتيجية جاذبة في التوقيت الحالي، مشيرين إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعميق السوق وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.



وأوضحا أن قطاع الطاقة يتمتع بفرص نمو واعدة، خاصة في ظل محدودية الشركات المدرجة حالياً والتي تعمل في مجالات التنقيب، الإنتاج، والتكرير.

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن خلال اجتماع مع كريم بدوي وزير البترول التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لعدد 10 شركات تتبع قطاع البترول، وفى هذا الصدد كلف مدبولي بأن يتم وضع برنامج زمنى محدد للانتهاء من قيد هذه الشركات.



فرص غير مطروقة

وفي هذا السياق، قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن إدراج شركات بترولية جديدة يمنح المستثمرين فرصة للدخول إلى قطاع "غير مطروق" بشكل كافى في السوق المصرية.

وأضافت رمسيس أن جاذبية هذا القطاع ترتبط بشكل وثيق بارتفاع أسعار النفط عالميًا، وهو ما ينعكس مباشرة على زيادة أرباح الشركات التشغيلية، وهو ما يجعله مجال اهتمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، مستشهدة بالنجاح الكبير الذي حققه طرح شركة "أرامكو" في السوق السعودي كنموذج لقوة نتائج أعمال شركات الطاقة.

وأكدت أن وجود شركات بترولية في البورصة المصرية سيشكل إضافة قوية للسوق، وسيساهم في تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة.

ارتباط بالأسواق العالمية

من جانبه، أشار مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، إلى أن قطاع البترول والبتروكيماويات يعد من الصناعات الاستراتيجية التي ترتبط نتائجها بالدورة الاقتصادية العالمية.

وأوضح شفيع أن الطلب العالمي على النفط لا يزال يحافظ على مستويات مرتفعة، مؤكداً أن وجود هذه الشركات في البورصة المصرية سيشكل إضافة قوية تساهم في جذب سيولة جديدة، حيث تظل أرباح القطاع مدعومة بمتغيرات السوق الدولية، مما يجعله محط اهتمام المؤسسات الاستثمارية الكبرى.

