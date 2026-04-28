شعبة القصابين: انخفاض أسعار اللحوم 10 جنيهات بعد موجة ارتفاع

قال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم الحمراء، شهدت انخفاضا بقيمة تتراوح بين 10و20 جنيها في الكيلو بالأسواق، بعدما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعات كبيرة تأثرا بتداعيات الحرب بين أمريكا وإيران.

وأضاف عبد الباسط، لمصراوي، أن سعر كيلو الكندوز انخفض ليتراوح بين 450 و500 جنيه، مقابل 470 و510 جنيهات، بحسب القطعية وباختلاف المناطق الشعبية والراقية.

وأشار عبد الباسط، إلى أن أسعار القطعيات الفاخرة، تبدأ من 500 جنيهًا للكيلو، وهي الفلتو والإنتركوت والكولاطة والبوفتيك والتربيانكو.

وأرجع عبد الباسط، السبب وراء عودة الأسعار للانخفاض هو وفرة المعروض من المواشي في ظل استعداد الدولة لعيد الأضحى واستيراد كميات من العجول القائمة، فضلا عن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين والتي نتج عنها حالة من الركود بالأسواق.

وأضاف عبد الباسط، أنه منذ انتهاء شهر رمضان، يشهد سوق اللحوم حالة من الركود والهدوء بحركة البيع والشراء لم يشهدها من قبل بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت أسعار اللحوم شهدت زيادة في أسعارها خلال الفترة الماضية تأثرا بالحرب الأميركية الإيرانية، والتي أدت إلى زيادة أسعار الأعلاف بشكل كبير خلال الفترة الماضية وخاصة الذرة التي ارتفعت تكلفة استيرادها بعد ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار الشحن البحري، بحسب تصريحات سابقة لعبد الباسط.

واتفق مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، قائلا، إن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا في أسعارها متأثرة بالحرب بين أمريكا وإيران، ولكن بدأت الأسعار تنخفض مرة أخرى تزامنا مع هدوء الحرب وزيادة المعروض من اللحوم بالأسواق.

وأشار وهبة، إلى أن الجزارين خفضت الأسعار على الرغم من هامش الربح البسيط وذلك املا في تنشيط المبيعات في ظل حالة الركود الذي يعاني منها سوق اللحوم.

وأضاف وهبة، أن اللحوم السودانية متوفرة بكميات كبيرة بمنافذ وزارة التموين بأسعار مناسبة تبدأ من 350 جنيها للكيلو.