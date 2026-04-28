أحالت محكمة جنايات المنوفية، المنعقدة بوادي النطرون، اليوم الثلاثاء، أوراق المتهم بقتل طليقته إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد ثبوت ارتكابه جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار.

تفاصيل الجريمة

كشفت أوراق القضية أن المتهم تربص بالمجني عليها أمام إحدى المدارس بمدينة السادات، أثناء انتظارها خروج نجلها، قبل أن يعتدي عليها بعدة طعنات نافذة أودت بحياتها في الحال، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين الأهالي.

شهادة الأسرة

قال شريف ممدوح، شقيق المجني عليها لموقع مصراوي، إن الأسرة استقبلت قرار المحكمة بارتياح، معتبرًا أنه خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن المتهم كان يلاحق شقيقته ويتتبع تحركاتها رغم انفصالهما، حتى نفذ جريمته.

ضبط المتهم وإحالته للمحاكمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم وضبطه عقب ارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث، قبل أن تحيله النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه للمفتي.

انتظار الحكم النهائي

تنتظر المحكمة ورود رأي مفتي الجمهورية، تمهيدًا للنطق بالحكم النهائي في القضية خلال الجلسات المقبلة.