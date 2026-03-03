مباريات الأمس
"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري الموسم الماضي

كتب : يوسف محمد

09:40 م 03/03/2026
    النادي الأهلي
    لاعبي الأهلي
    لاعبي الأهلي (2)
    جماهير الأهلي خلال مباراة زد (2) (1)
    لاعبي النادي الأهلي
    جماهير الأهلي خلال مباراة زد (3) (1)
    جماهير الأهلي خلال مباراة زد (6) (1)
    خلال مباراة الأهلي وسموحة (7)

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 مارس الجاري، تسلمه حكم المحكمة الرياضية، الخاص بأحقيته النادي الأهلي في لقب بطولة الدوري الموسم الماضي 2024-2025.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قضت اليوم بأحقية النادي الأهلي في لقب الدوري المصري الموسم الماضي، ورفض الطعن المقدم من فريق بيراميدز.

بيان الأهلي بشأن لقب الدوري الموسم الماضي 2024-2025

وأكد عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع كرة القدم بالنادي الأهلي، إن النادي تسلم رسميًّا مساء اليوم حكم المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، في الطعن المقدم بخصوص لقب الدوري المصري للموسم الماضي 2024-2025.

وأشار النادي في بيانه، أن الحكم الصادر يتكون من "29 صفحة" من "كاس" برفض الطعن المقدم من المنافس، والتأكيد على أحقية النادي الأهلي في بطولة الدوري، كما ألزمت "كاس" الطاعن بالمصاريف والأتعاب.

بطل الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، توج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي 2024-2025، بعدما احتل صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة، فيما جاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وبيراميدز

