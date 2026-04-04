أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد “أونلاين” يوم الأحد من كل أسبوع.

جاء ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وذلك اعتبارًا من الأحد 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، في إطار مواكبة المتغيرات والأحداث العالمية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والتحول الرقمي.

أكد محافظ كفرالشيخ، في تصريحات صحفية اليوم السبت أن القرار يأتي في ضوء الكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يُلزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بذلك، بما يسهم في تخفيف التكدسات وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن القرار يشمل العاملين بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، وكذلك شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وفقًا لطبيعة العمل.

وقال محافظ كفرالشيخ إن هناك عددًا من القطاعات الحيوية مستثناة من تطبيق القرار، وتشمل: العاملين بالجهات والقطاعات الخدمية، القطاع الصحي، قطاع النقل، قطاعات البنية التحتية (مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، البترول والغاز)، المنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملين بالمدارس والجامعات.

أوضح محافظ كفرالشيخ، إلى أن القرار سيتم تطبيقه لمدة شهر واحد، خاضع للمراجعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يحقق الصالح العام ويواكب التطورات العالمية في نظم العمل الحديثة، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتبني أنماط عمل مرنة، تواكب التغيرات الدولية وتسهم في تحسين كفاءة الجهاز الإداري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.