واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها غير المشروعة، حيث تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية.

أمن القاهرة يضرب بقوة في تجارة الألعاب النارية غير القانونية ويضبط المخالف

وعُثر بحوزة المتهم على أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام. وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إحالة المتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.

