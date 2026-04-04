غيّر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خط سير زياراته الميدانية المخططة صباح اليوم السبت، وقام بزيارة تفقدية مفاجئة لمركز طبي الحي الثالث بمدينة بدر.

وتفقد الوزير المعمل والصيدلية، واطلع على جداول الفرق الطبية العاملة، موجهًا بزيادة أعداد القوى البشرية في مختلف التخصصات الطبية، ومراجعة أعداد الصيادلة المسجلين بالمركز، وذلك بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي والمستشفيات المحيطة، لسد أي عجز وتسريع حصول المرضى على الخدمات الطبية والعلاجية، بحسب بيان اليوم.

وحرص الوزير على التحدث مباشرة مع المواطنين في ساحات الانتظار، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير أداء الخدمات الطبية، واستطلع مدى رضاهم عن مستوى الرعاية الصحية المقدمة، ووجه مدير المركز بسرعة تلبية جميع احتياجاتهم الصحية، وحل أي معوقات تواجههم فورًا.

رافق الوزير خلال الزيارة الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وتأتي هذه الزيارة المفاجئة ضمن جولة ميدانية يقوم بها الوزير بعدد من المنشآت الصحية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.



