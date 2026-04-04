استهداف شركة أوراكل التكنولوجية في دبي وتضرر المبنى

أعلنت السلطات في دبي أن واجهات مبنيين، أحدهما تابع لشركة أوراكل التكنولوجية، تضررت نتيجة سقوط حطام من طائرات مسيرة تم اعتراضها. ولم تُسجل أي إصابات.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد هدد بمهاجمة أوراكل و17 شركة أمريكية أخرى بعد اتهامها بالمشاركة في عمليات "تجسس" داخل إيران. وقال الحرس الثوري الخميس إنه استهدف أوراكل بضربة بطائرة مسيرة، وهو ما نفته دبي.

وسببت الضربات السابقة بالطائرات المسيرة الإيرانية أضرارًا لثلاث منشآت تابعة لأمازون في الإمارات العربية المتحدة والبحرين.