كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

17:00

وادي دجلة

بتروجت

20:00

إنبي

المكسيك

03:00

البرتغال

كولومبيا

21:00

فرنسا

المصرية للاتصالات

16:00

الأهلي

الزمالك

19:00

الاتحاد السكندري

طاقم حكام بلغاري لمباراة منتخب مصر وإسبانيا

كتب : محمد خيري

03:07 م 29/03/2026

مصر واسبانيا

تقرر أن يدير طاقم حكام بلغاري بقيادة جورجي كاباكوف، مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره الإسباني، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل على ملعب «آر سي دي إي» بمدينة كورنيلا إل برات في برشلونة.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين المصري والإسباني للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويضم الطاقم البلغاري لمباراة مصر وإسبانيا:

حكم الساحة: جورجي كاباكوف
الحكم المساعد الأول: مارتن مارجاريتوف
الحكم المساعد الثاني: مارتن فينيف
الحكم الرابع: رادوسلاف جيدجينوف

ومن المنتظر أن تقام المباراة بين مصر ومنتخب إسبانيا وسط أجواء جماهيرية مميزة، تعكس أهمية المواجهة بين المنتخبين، في إطار استعداداتهما لكأس العالم 2026.

وتعتبر هذه المباراة فرصة مهمة لكلا المنتخبين لتجربة عناصره والوقوف على جاهزيته قبل انطلاق الاستحقاقات العالمية الكبرى.

ما الذي فكر فيه الفريق كامل الوزير ليلة التعديل الوزاري؟
