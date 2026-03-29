كشف الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه "الكورة مع فايق" عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، عن تقدم ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني السابق للمدرب مارسيل كولر بشكوى ضد النادي الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح فايق أن الثلاثي، هم مدرب مساعد ومدرب أحمال ومحلل أداء، لم يقتنعوا بصيغة التسوية التي تمت بين النادي الأهلي والمدرب مارسيل كولر، وهو ما دفعهم للتصعيد وتقديم شكوى رسمية.

وأضاف أن النادي الأهلي تلقى بالفعل خطابا من "فيفا" يفيد بتقديم الشكوى، مشيرا إلى أن إدارة النادي تعمل حاليا على إعداد رد قانوني شامل على ما ورد فيها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي أنهى اتفاقه مع كولر بالتراضي، كما توصل إلى تسويات مع باقي أفراد الجهاز الفني، بينما تبقى الأزمة قائمة فقط مع هذا الثلاثي.