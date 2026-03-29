كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

- -
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

- -
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

- -
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

أزمة جديدة.. ثلاثي كولر يشكو الأهلي للفيفا

كتب : محمد عبد السلام

12:01 ص 29/03/2026

مارسيل كولر

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، خلال برنامجه "الكورة مع فايق" عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، عن تقدم ثلاثة من أعضاء الجهاز الفني السابق للمدرب مارسيل كولر بشكوى ضد النادي الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح فايق أن الثلاثي، هم مدرب مساعد ومدرب أحمال ومحلل أداء، لم يقتنعوا بصيغة التسوية التي تمت بين النادي الأهلي والمدرب مارسيل كولر، وهو ما دفعهم للتصعيد وتقديم شكوى رسمية.

وأضاف أن النادي الأهلي تلقى بالفعل خطابا من "فيفا" يفيد بتقديم الشكوى، مشيرا إلى أن إدارة النادي تعمل حاليا على إعداد رد قانوني شامل على ما ورد فيها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي أنهى اتفاقه مع كولر بالتراضي، كما توصل إلى تسويات مع باقي أفراد الجهاز الفني، بينما تبقى الأزمة قائمة فقط مع هذا الثلاثي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عشبة غير متوقعة تضبط السكر وتبطئ الشيخوخة
ضياء رشوان: الحد الأدنى للأجور في مصر يشتري 35 ألف رغيف مقابل 1500 بفرنسا
"لا يعرف كيف سيعيش".. أديب: الحكومة ترى المعادلة ثنائية لكن هناك طرف ثالث
"صارعت الموت على أجهزة التنفس الاصطناعي".. الشحات مبروك يكشف كواليس وفاة
غلق المحال 9 مساءً.. ما الأنشطة المستثناة من القرار؟
إعلان

إعلان

