رابطة الأندية توافق على طلب الزمالك بتقديم موعد مباراة المصري

أعلن مجلس إدارة الزمالك، في بيان رسمي، تلقيه خطابا رسميا من رابطة الأندية المصرية، بتقديم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم لمدة 24 ساعة.

رابطة الأندية المصرية توافق على طلب الزمالك

وافقت رابطة الأندية المصرية على طلب الزمالك بتقديم مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، لتقام يوم 5 أبريل المقبل بدلًا من إقامتها يوم 6 من نفس الشهر.

وكانت إدارة الكرة بنادي الزمالك طلبت من رابطة الأندية تقديم موعد مباراة المصري في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري، بعد تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 10 أبريل موعدًا لمباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم 10 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 من نفس الشهر.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في مرحلة التتويج كالآتي:

الجولة الأولى

الأحد 05-04-2026

المصري × الزمالك – 08:00 مساءً – ستاد برج العرب

الجولة الثالثة

الخميس 23-04-2026

الزمالك × بيراميدز – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الرابعة

الإثنين 27-04-2026

الزمالك × إنبي – 05:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة الخامسة

الجمعة 01-05-2026

الزمالك × الأهلي – 08:00 مساءً – ستاد القاهرة

الجولة السادسة (التوقيت يحدد لاحقًا)

الثلاثاء 05-05-2026

سموحة × الزمالك – ستاد برج العرب

الجولة السابعة (التوقيت يحدد لاحقًا)

الجمعة 15-05-2026

الزمالك × سيراميكا كليوباترا – ستاد القاهرة (يحدد لاحقًا)

اقرأ أيضًا:

الزمالك يخاطب رابطة الأندية لتقديم مباراة المصري البورسعيدي

