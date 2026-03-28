مباريات ودية - منتخبات

الأرجنتين

2 1
01:15

موريتانيا

مباريات ودية - منتخبات

السنغال

- -
18:00

بيرو

مباريات ودية - منتخبات

كوريا الجنوبية

- -
16:00

كوت ديفوار

لاعب الزمالك السابق لمصراوي: "هيثم حسن إضافة لمنتخب مصر"

كتب : هند عواد

11:33 ص 28/03/2026

هيثم حسن

تحدث سامي الشيشيني، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق ومدير الكرة الحالي بالبنك الأهلي، عن مواجهة السعودية الودية، التي فاز بها الفراعنة برباعية نظيفة.

سامي الشيشيني يتحدث عن ودية مصر والسعودية

قال الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "حسام حسن يعتمد على نفس المجموعة التي كانت موجودة معه في المباريات الماضية، هو في الأساس يلعب بحوالي 16 أو 17 لاعبًا، ولكن هيثم حسن عند انضمامه من إسبانيا يُعد إضافة جديدة، المجموعة الحالية هي نفسها التي كانت معه سابقًا، ومعظمها شارك في مباريات إفريقيا، باستثناء عدد قليل من الأسماء الجديدة التي تم ضمها بهدف ضخ دماء جديدة وصناعة روح مختلفة داخل الفريق".

وأضاف: "لكن في النهاية، هذه هي المجموعة الأساسية، ومعظمها سيكون حاضرًا في كأس العالم، إلا إذا ظهرت عناصر جديدة بشكل قوي، أو عاد بعض اللاعبين القدامى إلى مستواهم.. كذلك أرى أن محمد صبحي، إذا استعاد مستواه وهدأت الأمور معه، قد يعود مرة أخرى على حساب أحد الحارسين الحاليين مثل محمد علاء أو مهدي سليمان".

واختتم الشيشيني: "بشكل عام، المدير الفني يعرف جيدًا من هم الأساسيون ومن هم البدلاء، وهناك مجموعة محددة يعتمد عليها بشكل كبير، بينما يقوم بالمداورة بين مجموعة أخرى، لكن القوام الرئيسي للفريق واضح ومستقر إلى حد كبير".

سامي الشيشيني هيثم حسن منتخب مصر السعودية كأس العالم 2026

شئون عربية و دولية

رياضة عربية وعالمية

أخبار مصر

جامعات ومعاهد

أخبار مصر

