أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير، لقائد القيادة المركزية اللواء آفي بلوث، تعليمات بتقديم النتائج الرئيسية للتحقيق الجاري إليه في أسرع وقت ممكن، بحسب ما أفاد به الجيش، وذلك بعد احتجاز طاقم قناة سي إن إن والاعتداء عليه في الضفة الغربية هذا الأسبوع.

قال الجيش الإسرائيلي، إن زامير تحدث مع بلوث هذا المساء، في أعقاب الحادث الذي وقع بالقرب من قرية تاياسير.

يشير الحادث إلى تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" أمس، الذي أظهر جنودًا يقولون إن الضفة الغربية بأكملها ملك لليهود وأنهم كانوا ينتقمون لمقتل مستوطن قبل أيام.

قال جيريمي دايموند من شبكة "سي إن إن"، إن جنديا قام بخنق مصوره بينما حاولت القوات منعه من التصوير في بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية بالمنطقة.

أوصدر زمير تعليماته أن يتم "تقديم النتائج الرئيسية للتحقيق الجاري في أسرع وقت ممكن، إلى جانب توصيات القيادة، بحسب ما جاء في بيان عسكري.