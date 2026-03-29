إيران تُهدد باستهداف فروع الجامعات الأمريكية في الشرق الأوسط


كتب- محمد أبو بكر:

01:37 ص 29/03/2026

إيران وأمريكا

هددت إيران باستهداف جامعات أمريكية في الشرق الأوسط، ردًا على ما وصفته بضربات أمريكية وإسرائيلية استهدفت جامعتين إيرانيتين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه سيستهدف هذه المؤسسات، بعد تأكيده أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية دمرت جامعتين داخل إيران، بحسب التايمز أوف إسرائل.

وجاء في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية: "إذا أرادت الحكومة الأمريكية أن تبقى جامعاتها في المنطقة بمنأى عن الرد… فعليها إدانة قصف الجامعات في بيان رسمي بحلول الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الاثنين 30 مارس، بتوقيت طهران."

وأضاف البيان: "ننصح جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعات الأمريكية بالمنطقة، وكذلك المقيمين في محيطها"، بالابتعاد لمسافة كيلومتر واحد عن الحرم الجامعي.

وتوجد عدة جامعات أمريكية لها فروع منتشرة في منطقة الخليج، مثل جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، وجامعة نيويورك في الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ضربات استهدفت جامعة العلوم والتكنولوجيا في شمال شرق العاصمة خلال ليل الجمعة إلى السبت، ما أدى إلى تضرر مبانٍ دون تسجيل أي إصابات.

