عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا اليوم السبت برئاسة نائب الرئيس هشام نصر، وذلك في ظل غياب رئيس النادي حسين لبيب بسبب خضوعه مؤخرا لعملية جراحية.

قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك

ناقش المجلس خلال الاجتماع صرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على أن يتم تنفيذ الصرف خلال الأسبوع الجاري، لدعم مسيرة الفريق في المنافسة على بطولتي الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

بحث المجلس سبل تنمية موارد النادي، ضمن خطة لتعزيز قدرات النادي المالية على المدى الطويل، بما يساهم في استمرارية الأداء القوي للفريق.

استعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع الاستثماري المزمع إنشاؤه عند مدخل النادي من شارع جامعة الدول العربية، بما يشمل الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.