مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
19:30

السعودية

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

- -
22:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:15

إكوادور

دوري القسم الثاني-أ

ديروط

0 0
15:30

المنصورة

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 0
15:30

السكة الحديد

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

0 0
14:30

إس أي كا إف سـي الرياضي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مودرن سبورت

0 2
14:30

مسار

الزمالك يخاطب رابطة الأندية لتقديم مباراة المصري البورسعيدي

كتب-رامي بشاي:

04:15 م 27/03/2026

الزمالك

تواصلت إدارة الكرة بنادي الزمالك مع رابطة الأندية المصرية، لتقديم موعد مباراة المصري البورسعيدي بالدوري المصري، 24 ساعة، بسبب مشاركته الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء يوم الإثنين 6 أبريل المقبل، على ملعب ستاد برج العرب، في أولى جولات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم 10 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 من نفس الشهر.

الزمالك يخاطب رابطة الأندية

قال مصدر داخل الزمالك لمصراوي، إن إدارة الكرة تواصلت مع رابطة الأندية المصرية، لتقديم مباراة المصري 24 ساعة بعد تحديد مباراة شباب بلوزداد بشكل رسمي يوم 10 أبريل".

وأضاف المصدر: "وسيتم تقديم طلب رسمي خلال الساعات الجارية بعد وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي بموعد مباراة الذهاب مع بلوزداد".

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة خاطبت الاتحاد الأفريقي "كاف" لطلب خوض مباراة العودة أمام شباب بلوزداد يوم 17 أبريل المقبل.

رحلة "الدرس الأخير".. مصرع طالب دهسته سيارة نقل في ميت حلفا بالقليوبية
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
بعد ارتفاع الأسعار تدريجيًا.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر
التطبيق خلال ساعات..آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
بديل محمد صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السعودية
التطبيق خلال ساعات.. آليات غلق المحال والمولات والمطاعم في الـ 9 مساءً
نتنياهو مابينامش.. سمير غطاس يكشف السيناريوهات المتوقعة لنهاية حرب إيران.. ماذا ينتظر المنطقة؟
لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء الحرب؟