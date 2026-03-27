الزمالك يخاطب رابطة الأندية لتقديم مباراة المصري البورسعيدي

تواصلت إدارة الكرة بنادي الزمالك مع رابطة الأندية المصرية، لتقديم موعد مباراة المصري البورسعيدي بالدوري المصري، 24 ساعة، بسبب مشاركته الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء يوم الإثنين 6 أبريل المقبل، على ملعب ستاد برج العرب، في أولى جولات مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم 10 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 19 من نفس الشهر.

الزمالك يخاطب رابطة الأندية

قال مصدر داخل الزمالك لمصراوي، إن إدارة الكرة تواصلت مع رابطة الأندية المصرية، لتقديم مباراة المصري 24 ساعة بعد تحديد مباراة شباب بلوزداد بشكل رسمي يوم 10 أبريل".

وأضاف المصدر: "وسيتم تقديم طلب رسمي خلال الساعات الجارية بعد وصول خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي بموعد مباراة الذهاب مع بلوزداد".

وأشار المصدر إلى أن إدارة الكرة خاطبت الاتحاد الأفريقي "كاف" لطلب خوض مباراة العودة أمام شباب بلوزداد يوم 17 أبريل المقبل.

