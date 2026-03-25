مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

3 1
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

0 1
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

93 73
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

89 79
20:30

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

إعلان

الثالث على التوالي.. الأهلي يتوج بلقب دوري السوبر للكرة الطائرة علي حساب الزمالك

كتب : نهي خورشيد

10:58 م 25/03/2026

الأهلي يتوج بلقب دوري السوبر للكرة الطائرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب دوري السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك في دوري الطائرة

وأقيمت المواجهة مساء اليوم الأربعاء على صالة حسن مصطفى، إذ قدم لاعبو القلعة الحمراء أداءً مميزاً حسموا به اللقاء بثلاثة أشواط دون رد، ليؤكدوا تتويجهم باللقب.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي؛ تفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-18، قبل أن يواصل سيطرته في الشوط الثاني ويحسمه بنتيجة 25-19.

وفي الشوط الثالث، واصل الفريق الأحمر تفوقه لينهيه بنتيجة 25-21، ويحسم المباراة والبطولة لصالحه.

بطولات رجال طائرة الأهلي هذا الموسم

ويعد هذا التتويج هو الثالث للأهلي خلال الموسم الحالي، بعدما سبق له الفوز بلقبي كأس السوبر ودوري المرتبط.

إقرأ أيضاً:

طائرة الأهلي الأهلي ضد الزمالك دوري سوبر الطائرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

