توج فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بلقب دوري السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك في دوري الطائرة

وأقيمت المواجهة مساء اليوم الأربعاء على صالة حسن مصطفى، إذ قدم لاعبو القلعة الحمراء أداءً مميزاً حسموا به اللقاء بثلاثة أشواط دون رد، ليؤكدوا تتويجهم باللقب.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي؛ تفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-18، قبل أن يواصل سيطرته في الشوط الثاني ويحسمه بنتيجة 25-19.

وفي الشوط الثالث، واصل الفريق الأحمر تفوقه لينهيه بنتيجة 25-21، ويحسم المباراة والبطولة لصالحه.

بطولات رجال طائرة الأهلي هذا الموسم

ويعد هذا التتويج هو الثالث للأهلي خلال الموسم الحالي، بعدما سبق له الفوز بلقبي كأس السوبر ودوري المرتبط.

