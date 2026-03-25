مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

- -
20:30

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

إعلان

ضياء السيد يعلق على رحيل محمد صلاح من ليفربول ويتوقع وجهته المقبلة

كتب : محمد عبد السلام

11:26 ص 25/03/2026

ضياء السيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ضياء السيد أنه لا يعلم حتى الآن إلى أي نادي أو دوري سيتجه إليه محمد صلاح، مشيرا إلى أن وكيل أعماله صرح بأن وجهته المقبلة ما زالت غير معروفة.

تعليق ضياء السيد على رحيل محمد صلاح

وقال ضياء السيد، في تصريحات تلفزيونية مع سيف زاهر عبر برنامج "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورتس"، إن رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، أغلق باب التوقعات والشائعات المتداولة بشأن انتقال اللاعب إلى أي نادي.

وأضاف: أوضح رامي عباس عبر حسابه الرسمي أنه لا صحة لما يقال عن انتقال محمد صلاح إلى أي نادي بعينه، مؤكدا أن كل ما يتداول في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

توقع ضياء السيد وجهة محمد صلاح المقبلة

واختتم: "أتوقع أن تكون وجهة محمد صلاح المقبلة إحدى أربع جهات، وهي: باريس سان جيرمان، أو الدوري السعودي، أو الدوري الإسباني، أو الدوري الأمريكي"، متمنيا له التوفيق في خطوته القادمة.

محمد صلاح ليفربول ضياء السيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب سوء الطقس.. لو عربيتك عطلت على الطريق اتصل بأرقام الإغاثة المرورية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

حوادث وقضايا

زووم

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

