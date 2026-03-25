أكد ضياء السيد أنه لا يعلم حتى الآن إلى أي نادي أو دوري سيتجه إليه محمد صلاح، مشيرا إلى أن وكيل أعماله صرح بأن وجهته المقبلة ما زالت غير معروفة.

تعليق ضياء السيد على رحيل محمد صلاح

وقال ضياء السيد، في تصريحات تلفزيونية مع سيف زاهر عبر برنامج "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورتس"، إن رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، أغلق باب التوقعات والشائعات المتداولة بشأن انتقال اللاعب إلى أي نادي.

وأضاف: أوضح رامي عباس عبر حسابه الرسمي أنه لا صحة لما يقال عن انتقال محمد صلاح إلى أي نادي بعينه، مؤكدا أن كل ما يتداول في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

توقع ضياء السيد وجهة محمد صلاح المقبلة

واختتم: "أتوقع أن تكون وجهة محمد صلاح المقبلة إحدى أربع جهات، وهي: باريس سان جيرمان، أو الدوري السعودي، أو الدوري الإسباني، أو الدوري الأمريكي"، متمنيا له التوفيق في خطوته القادمة.