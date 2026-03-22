لقطة مميزة بين حسن شحاتة وأبناء الراحل محمد صبري خلال مباراة أوتوهو في الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

07:52 م 22/03/2026
    حسن شحاتة وأبناء محمد صبري من مباراة الزمالك وأوتوهو
    حسن شحاتة وأبناء محمد صبري من مباراة الزمالك وأوتوهو

يلتف الجميع في الوقت الحالي من أبناء نادي الزمالك، رفقة الفريق الأول لكرة القدم، لدعمه بقوة خلال مباراته المقامة حاليا أمام أوتوهو الكونغولي في الكونفدرالية.

ويستضيف نادي الزمالك حاليا نظيره أوتوهو الكونغولي، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويتواجد في مدرجات ستاد القاهرة، العديد من نجوم وأساطير نادي الزمالك السابقين لدعم الفريق، وعلى رأسهم الثنائي حسن شحاتة أسطورة الفريق السابق وممدوح عباس الرئيس الشرفي للنادي.

لقطة خاصة بين حسن شحاتة وأبناء محمد صبري في مباراة أوتوهو

وعلى الجانب الآخر، حرص أبناء الراحل محمد صبري على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة، لدعم الأبيض أيضًا، في إشارة إلى استكمال مسيرة عشق والدهم الراحل للأبيض.

وخطف حسن شحاتة الأنظار بلقطة خاصة رفقة أبناء الراحل محمد صبري، بعدما حرص على تحيتهم واستقبالهم في المدرج بشكل مميز ويقبلهم، خلال تواجدهم في المباراة، بالإضافة إلى حرصه على التقاط الصور التذكارية معهم.

منافس الزمالك حال التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية

وحال تمكن الأبيض من التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، سيواجه في الدور المقبل نظيره شباب بلوزداد الجزائري، الذي صعد إلى هذا الدور بعدما تخطى المصري البورسعيدي.

والجدير بالذكر أن شباب بلوزداد الجزائري، بعدما تعادل في مباراة الذهاب أمام أتوهو بهدف لكل فريق، قبل أن يتكرر الأمر في مباراة الإياب بالجزائر ولكن بالتعادل دون أهداف، ليصعد الفريق الجزائري مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

