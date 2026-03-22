"لصالحنا على الورق".. معتمد جمال يتحدث عن مباراة الزمالك وأوتوهو في كأس

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره أوتوهو الكونغولي اليوم الأحد 22 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 22025-2026.

تشكيل الزمالك أمام أوتوهو في كأس الكونفدرالية:

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، أعلن منذ قليل عن تشكيل فريق لمواجهة أوتوهو اليوم الأحد في الكونفدرالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وشهد تشكيل الفارس الأبيض اليوم أمام الزمالك، قيام معتمد جمال المدير الفني بإجراء العديد من التغييرات، وعلى رأسهم عودة البرازيلي خوان بيزيرا للمشاركة بشكل أساسي في اللقاء.

مقاعد بدلاء الزمالك أمام أوتوهو في كأس الكونفدرالية

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض في مباراة اليوم، كل من: "مهدي سليمان، عمر جابر، محمود حمدي الونش، أحمد ربيع، أحمد عبد الرحيم إيشو، محمد السيد، آدم كايد، أحمد شريف وسيف الجزيري".

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وأوتوهو الكونغولي التي أقيمت الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مما يسهل طريق الأبيض للصعود إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويحتاج الفارس الأبيض إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي في مباراة اليوم، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى نصف نهائي البطولة.

منافس الزمالك حال التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية:

وفي حال تمكن الفارس الأبيض من الصعود إلى نصف النهائي، سيلتقي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، الذي تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي فريق المصري البورسعيدي.

