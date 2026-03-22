الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

18:00

أوتوهو أويو

كأس كاراباو

أرسنال

18:30

مانشستر سيتي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

فاركو

لتعويض خروج الثلاثي.. الزمالك في مهمة صعبة أمام أوتوهو  بربع نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

10:47 ص 22/03/2026 تعديل في 11:27 ص

فريق الزمالك

في اختبار حاسم لمواصلة المشوار القاري، يلتقي الزمالك مع نظيره أوتوهو أويو، مساء اليوم الأحد، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025/2026.

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يدخل الفريق الأبيض المواجهة بشعار “لا بديل عن الفوز” من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في برازافيل قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، ما يمنح الزمالك أفضلية نسبية قبل لقاء الحسم، في ظل سعيه لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار.

وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة، بعدما أصبح الزمالك الممثل الوحيد للكرة المصرية في البطولات الأفريقية هذا الموسم، عقب خروج الأهلي وبيراميدز من منافسات دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب وداع المصري للبطولة ذاتها، ويعد تأهل الأبيض بمثابة إنقاذ للفرق المصرية في تحقيق لقب أفريقي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأوتوهو

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2.

ويأمل الزمالك في استعادة بريقه القاري والمضي قدمًا نحو استعادة لقب الكونفدرالية، في مهمة لن تخلو من التحديات أمام منافس يسعى بدوره لتحقيق مفاجأة خارج الديار.

هيفاء وهبي تطرح أغنية جديدة بالتعاون مع الشاعر عمرو سامي

آخر موعد لتقديم طلبات الدمج التعليمي لطلاب الثانوية العامة 2026
صلاح عبد الله يحتفل بعيد الأم برسالة مؤثرة لشقيقته
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص 5 سيارات أوتوماتيك جديدة في مصر
بتحرك عبدالحفيظ.. أول إجراء من الأهلي تجاه توروب بعد الخروج الأفريقي

