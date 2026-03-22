مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
18:00

أوتوهو أويو

كأس كاراباو

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

فاركو

جميع المباريات

إعلان

"سيئ للغاية".. أول رد فعل من وائل جمعة بعد هزيمة الأهلي أمام الترجي التونسي

كتب : يوسف محمد

01:00 ص 22/03/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    وائل جمعة
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي (16) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي النادي الأهلي (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي (1) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي (14) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي (9) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي (10) (1)
  • عرض 11 صورة
    مباراة الأهلي والترجي (8) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هاجم وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الجهاز الفني للمارد الأحمر ولاعبي الفريق، بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى الأحمر الهزيمة أمس السبت 21 مارس الجاري، أمام الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي.

وظهر جمعة غاضبا بشكل كبير، عقب نهاية المباراة خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة الأحمر أمام الترجي، عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية.

تصريحات وائل جمعة بعد خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا

وقال جمعة عبر قناة "بي إن سبورتس": "ياس توروب كان لم يتمكن من إدارة مباراة الترجي أمس بشكل جيد، وكان سيئا للغاية في إدارة المباراة".

وأضاف: "تشعر أن المدرب توروب يشاهد المباراة وبيتفرج، مثل الجماهير ويتحمل جزء كبير من الهزيمة أمام الترجي وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "هناك الكثير من الأخطاء داخل الأهلي، يتحملها الجميع المدرب واللاعبين والإدارة بشكل كامل".

واختتم جمعة تصريحاته: ما يمكنني قوله، هو إن هذا الخروج يليق باللاعبين والمستوى الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الماضية".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري دوري نايل.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام سيراميكا يوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة تحديد البطل في الدوري المصري.

الأهلي والترجي دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان