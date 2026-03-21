دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 2
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

2 3
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

0 0
21:00

المصري

الدوري المصري

غزل المحلة

1 1
20:00

البنك الأهلي

"اعتراضات قوية".. غضب كبير من مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من الجيش الملكي بدوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

09:56 م 21/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    انفعال مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من الجيش الملكي (4) (1)
  • عرض 6 صورة
    انفعال مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من الجيش الملكي (6) (1)
  • عرض 6 صورة
    انفعال مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من الجيش الملكي (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    انفعال مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من الجيش الملكي (5) (1)
  • عرض 6 صورة
    انفعال مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من الجيش الملكي (3) (1)

سيطر الغضب على الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعد الهزيمة اليوم أمام الجيش الملكي المغربي وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى فريق بيراميدز الهزيمة اليوم أمام نظيره الجيش الملكي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليودع البطولة القارية من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة في مجموع المباراتين، بثلاثة أهداف دون مقابل.

غضب يوريسيتش بعد هزيمة بيراميدز من الجيش الملكي

وعقب إطلاق الحكم الموريتاني دحان بيدا، صافرة نهاية المباراة توجه الكرواتي يوريسيتش المدير الفني لبيراميدز، إلى الحكم الرابع ليبدي اعتراضه على القرارات التحكيمية في المباراة.

وكان الجهاز الفني ولاعبي بيراميدز، طالبوا بالحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، إلا أن الحكم الموريتاني لم يحتسب أي مخالفة وطالب باستكمال اللاعب بشكل طبيعي، وهو ما أثار غضب يوريسيتش مدرب بيراميدز.

ولم يتمكن فريق بيراميدز من استغلال النتيجة الإيجابية التي حققها في مباراة الذهاب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المغرب، قبل أن يتلقى السماوي الهزيمة اليوم بالقاهرة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره إنبي، يوم الجمعة الموافق 3 أبريل المقبل، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر موسم 2024-2025.

وتنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز أمام إنبي، يوم 3 أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفقد الفريق السماوي فرصة الدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي، إذ يعد بيراميدز هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية.

