دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

1 2
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
21:00

الترجى الرياضي

الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

المصري

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

البنك الأهلي

"قبل مباراة الأهلي".. القبض على عدد من جماهير الترجي التونسي

كتب : يوسف محمد

06:35 م 21/03/2026
    الأهلي والترجي التونسي (1)
    مباراة الأهلي ضد الترجي
    لقطات من مباراة الأهلي والترجي (13) (1)
    الأهلي والترجي التونسي (3)
    الأهلي والترجي التونسي (1)
    الأهلي والترجي التونسي (4)
    حكم مباراة الأهلي والترجي

كشفت تقارير صحفية اليوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، أن السلطات الأمنية المصرية ألقت القبض على 7 من جماهير الترجي التونسي، قبل ساعات من مواجهة الفريق أمام الأهلي بدوري الأبطال.

وتوافد عدد من جماهير الترجي التونسي خلال الساعات الماضية، إلى القاهرة لمتابعة مباراة فريقها أمام الأهلي، المقرر إقامتها اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل القبض على جماهير الترجي التونسي

وكشفت صحيفة "الشروق" التونسية، أن السلطات المصري ألقت القبض على 7 من جماهير الترجي التونسي، بسبب الدخول في مشاجرة مع جماهير الأحمر، في أحد شوارع القاهرة خلال الساعات الماضية.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أنه تم القبض على جماهير الترجي، للدخول في مشاجرة مع جماهير الجيش الملكي المغربي، التي حضرت للقاهرة لدعم فريقها أمام بيراميدز أيضًا.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

ويحل فريق الترجي التونسي اليوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضيفا على النادي الأهلي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويطمح النادي الأهلي في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي، إلى تعويض هزيمته في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، حتى يتمكن من التأهل إلى الدور نصف النهائي من النسخة الحالية موسم 2025-2026.

ويحتاج الأهلي في مباراة اليوم، إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل الرسمي إلى الدور المقبل من البطولة القارية.

